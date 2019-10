Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding. Det er NFF og Toppfotball Kvinner som sammen har utarbeidet neste års terminliste.

Ligaen starter 21. mars og avsluttes 7. november. I Toppserien er det lagt opp til 18 grunnserierunder der de ti lagene møter hverandre to ganger. Deretter kommer sju sluttspillrunder. Sesongen avsluttes med NM-finale 21. november.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, antar at grepene med sluttspill, samt å redusere antall lag i Toppserien og 1. divisjon, vil øke kvaliteten i begge ligaene.

– Det er ingenting som er skrevet i stein, men vi ønsker å teste ut sluttspillsordningen som man har gjort med stor suksess i Danmark, sier hun til NTB.

Tre sluttspill

Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling forteller at det vil bli tre ulike sluttspill. Det ene der de fire beste lagene fra grunnspillet møtes og en mester skal kåres.

– Det er det vi kaller mesterskapsligaen, med de fire beste lagene i grunnspillet, som spiller dobbel serie hjemme og borte.

Vinneren av denne får den ene av to plasser i mesterligaen (Champions League).

På nivået under blir det en kvalifiseringsliga der lag nummer fem til ti i Toppserien, samt lag én og to fra 1. divisjon, skal spille en enkel serie. Vinneren av dette sluttspillet skal spille mot nummer to i den såkalte mesterskapsligaen om den andre mesterligaplassen.

– I tillegg blir det noe som kalles opprykksligaen, som er med lag nummer tre til ti fra første divisjon, som også spiller en enkel serie. Vinneren av den spiller kvalifisering mot lag nummer seks i kvalifiseringsligaen om den siste plassen i Toppserien neste år, sier Pedersen.

Dermed blir det enten null, ett to eller tre lag som rykker ned fra Toppserien neste sesong.

Økende interesse

– Seriestrukturen er noe vi har jobbet med i mange år. Først og fremst handler dette om kvalitet, men det er klart at det å skape en økende interesse for produktet er viktig. Så vi håper jo at et sånt format skal bidra til at Toppserien, og kvinnefotballen på toppnivå, blir enda mer interessant, sier Jørgensen.

– Det har vært et relativt stabilt tilskuertall over mange år, så det var ikke sånn at det var «nå eller aldri». Men vi ønsker jo veldig at det blir noen synergier av all jobbingen rundt kvinnefotballen.

Hun forteller at kvinnefotballen opplever økende interesse.

– Det er et helt annet nivå nå, blant annet fra mediene, næringslivet og fra grasrota. Men det er jo en ekstremt viktig arbeidsoppgave for oss å øke publikumsantallet på kampene. Men vi tror at dette (serieendringen) kan være med å bidra.

Så langt i årets sesong (20 av 22 runder) har toppseriekampene et snitt på 278 tilskuere per kamp. Vålerenga har best oppslutning med 508 tilskuere i snitt, mens Kolbotn på bunn har hatt et tilskuersnitt på 167.

(©NTB)