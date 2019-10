Dybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap

sport

Dermed ble det som lenge lignet en bekmørk kveld for Cristiano Ronaldo og Juventus forvandlet til et resultat den italienske fotballstormakten i aller høyeste grad kunne si seg fornøyd med.

Tirsdag var det imidlertid ikke Ronaldo som stjal overskriftene. Det gjorde spissmakker Dybala.

11 minutter før slutt utlignet han til 1-1 med et strålende langskudd med venstrefoten. Ballen føk inn i lengste hjørne, og rett etterpå var argentineren våken på en retur fra keeper og satte inn scoringen som ga Juventus-seier.

I første omgang hadde vingen Aleksej Mirantsjuk sendt gjestene fra Moskva i ledelsen, og det så lenge ut til å bli kampens eneste mål. Juventus hadde imidlertid en snuoperasjon på lager.

Kjærkomment mål

Dermed topper Juventus gruppe D foran Atlético Madrid, som tidligere slo Bayer Leverkusen 1-0. Innbytter Álvaro Morata scoret kampens eneste mål.

Morata ble sendt på banen 20 minutter før slutt i tirsdagens kamp, og åtte minutter senere satte han hodet til et strålende innlegg fra lagkamerat Renan Lodi. Leverkusens finske keeper Lukáš Hrádecký klarte ikke holde ballen ute.

Målet var at det kjærkomne slaget for den spanske spissen, som så langt har notert seg for kun én eneste scoring i La Liga denne sesongen.

Målforskjellen skiller

Morata-scoringen skilte til slutt lagene, hvilket betyr at Atlético Madrid fortsatt er ubeseiret i mesterligaens gruppe D. Det samme er Juventus.

Sju poeng på tre kamper gir tabelltopp for Juventus på bedre målforskjell enn Atletico. Lokomotiv Moskva følger deretter med tre.

Bayer Leverkusen er på sin side poengløse i mesterligaen etter at halve gruppespillet er unnagjort. Lite tyder at den tyske storklubben, som er nummer ni i Bundesliga etter åtte serieomganger, vil kunne gjøre seg håp om noe mer enn spill i europaligaen etter nyttår.

Selv det ser vanskelig ut.

