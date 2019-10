Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier

sport

Seieren var storlagets første i årets utgave av turneringen. Real ble utspilt og tapte 0-3 mot Paris Saint-Germain i første kamp, og deretter ble det skuffende 2-2 hjemme mot Brugge.

Det la press på Zinedine Zidanes menn før tirsdagens kamp, og kanskje særlig på storkjøpet Eden Hazard, som ikke har imponert nevneverdig siden overgangen fra Chelsea.

Men nettopp Hazard skulle bli sentral da gjestene tok ledelsen etter 17 minutter. Han spilte vegg med Karim Benzema og kom i god skuddposisjon, men i stedet for å avslutte valgte han å spille ballen tilbake til Toni Kroos.

Tyskeren, som spilte sin kamp nummer 100 i mesterligaen, var god og litt heldig da han bredsidet ballen opp i hjørnet via et Galatasaray-bein.

Hazard-bom

Kampen var relativt åpen, og begge lag skapte flere halvsjanser før pause. Følelsen var samtidig at Real Madrid hadde brukbar kontroll på oppgjøret.

Etter en drøy times spill fikk Hazard en gigantisk sjanse til å doble gjestenes ledelse. Han ble stukket fri av Benzema og gjorde alt rett da han rundet keeper, men for åpent mål hamret belgieren ballen i tverrliggeren.

Real Madrid skulle fortsette å skape muligheter, men slet med å omsette presset til scoringen som ville ha punktert kampen. Flere ganger rullet gjestene opp angrep som stoppet før de kom til en skikkelig avslutning.

For Galatasaray var Steven N'Zonzi frampå med en heading etter en corner, men ballen gikk over målet. Real Madrid holdt dermed nullen i en mesterligakamp for første gang på elleve måneder.

Målfest for PSG

PSG topper mesterligaens gruppe A med full pott etter en komfortabel 5-0-seier over Brugge på bortegress. Innleide Mauro Icardi og superstjernen Kylian Mbappé scoret henholdsvis to og tre mål for det franske storlaget.

Det første kom allerede etter seks minutter. Icardi var frampå og satte ballen i mål etter et fint innlegg av Angel di Maria.

Sistnevnte var servitør igjen da Kylian Mbappé doblet ledelsen etter timen. Brugge-keeper Simon Mignolet fikk en hånd på innlegget fra di Maria, men ballen havnet likevel på hodet til Mbappé.

Bare to minutter senere scoret PSG igjen. Mbappé vant ballen ved dødlinjen og spilte tilbake til Icardi, som scoret nok et typisk «spissmål».

Assist-kongen Di Maria serverte igjen da Mbappé gjorde 4-0 etter 78 minutter. Det gjorde han også da Mbappé fullbyrdet sitt hattrick kort tid senere.

