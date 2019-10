Manglerud Star snudde til seier over Storhamar

sport

To minutter og 53 sekunder ut i ekstratiden falt avgjørelsen i Manglerud ishall. Tord Thoresen plukket opp en retur, rundet Storhamar-keeper Jonas Strand og satte inn 3-2-målet som ga vertene seieren.

Det avsluttet en imponerende snuoperasjon av Oslo-laget. MS lå under 0-2 til det gjensto under tolv minutter av kampen mot gullkandidaten fra Hamar.

Phillip Marinaccio hadde sendt Storhamar i ledelsen så sent som på tampen av annen periode. Snaut tre minutter ut i den tredje perioden doblet Eirik Salsten ledelsen.

Manglerud Stars første mål var et flott langskudd fra Kjetil Martinsen, og det målet satte fart i vertene. Under fire minutter senere snappet Marcus Ekberg pucken fra et litt sløvt Storhamar-forsvar og serverte Mats Henriksen, som kunne gjøre 2-2 alene med keeper.

Storhamar fikk med seg ett poeng hjem, men det hjalp ikke all verden på tabellen. Gultrøyene tapte sin femte kamp for sesongen og er langt bak serieleder Stavanger og toer Frisk Asker.

Manglerud Star skaffet seg samtidig to poengs luke til bunnlaget Grüner.

