Zuccarello tilbake i Wild-troppen mot Oilers

De to lagene møtes til NHL-kamp klokken 02.00 natt til onsdag norsk tid.

Wild har fått en dårlig start på sesongen med kun to seirer på åtte kamper, mens gjestene Oilers har vunnet sju av sine ni kamper så langt.

Det har vært usikkerhet rundt Zuccarello ettersom han lørdag ble plassert på Wilds såkalte «injured reserve»-liste som gjorde ham utilgjengelig for spill. Men tirsdag ettermiddag kom beskjeden fra klubbens pressekonto på Twitter om at Zuccarello har byttet plass med Joel Eriksson Ek og dermed kan gå inn i troppen til Edmonton-kampen.

Nordmannen har vært ute med en skade «i underkroppen» i en periode og har gått glipp av de fire siste kampene for Wild.

Zuccarello signerte for Minnesota-laget i sommer etter et kort opphold i Dallas Stars og mange år i New York Rangers.

Zuccarello har ikke notert målpoeng på de fire NHL-kampene han har spilt for sin nye klubb.

