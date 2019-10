Sabitzers perlemål sendte Leipzig til topps

sport

Seieren gjør at tyskerne – i alle fall inntil videre – topper mesterligaens gruppe G. Lyon spiller borte mot Benfica senere onsdag og kan overta tabelltoppen.

Sabitzer ble helt avgjørende for Leipzig i en kamp der vertene slet før pause. De lå også under halvveis etter at Zenit-midtstopper Jaroslav Rakitskij hamret inn et langskudd i lengste hjørne i det 25. minuttet.

– En fortjent seier, særlig etter den annenomgangen. Vi hadde motstanderen fullstendig under kontroll, og da ble det suksess, sa Sabitzer ifølge UEFAs nettsted.

Leipzig, som ble stiftet i 2009, har aldri før tatt seg til sluttspill i mesterligaen, men kan klare det denne høsten.

Snuoperasjon

Trener Julian Nagelsmann var modig og byttet ut stjernespissen Timo Werner til pause. Trekket skulle ikke vise seg å være så dumt.

For i løpet av det første kvarteret av annen omgang snudde Leipzig kampen. Fint pasningsspill kulminerte i at Sabitzer fant Konrad Laimer med en stikker, og midtbanekollegaen var sikker fra skrått hold alene med keeper Mikhajl Kerzjakov.

Etter 58 minutter kom kampens virkelige godbit. Sabitzer tok ned et innlegg fra Lukas Klostermann på hjørnet av Zenits 16-meter og klemte til med høyrefoten. Ballen skrudde i en utsøkt bue og traff mål helt oppe i lengste kryss.

Tung rekke

Zenit skapte noen farligheter i jakten på utligning, men Leipzig red stormen av og sikret med det sin første seier på fem kamper.

– Vi var under press etter tapet mot Lyon. Men nå har vi skjebnen i egne hender. Dette var en flott fotballkveld, sa Sabitzer.

Hans lag har seks poeng etter tre kamper, mens Zenit har fire. Lyon står også med fire poeng, mens Benfica har null poeng fra de to første kampene.

– Ut fra formen vår og det faktum at vi havnet bakpå, synes jeg det er utrolig at vi var så rolige. Dette var en nøkkelseier på et avgjørende tidspunkt og fullt fortjent, mente trener Nagelsmann.

