Skadefri Zuccarello med assist i Wild-seier

Wild har fått en dårlig start på sesongen med kun to seirer på åtte kamper, mens gjestene Oilers har vunnet sju av sine ni kamper. I tirsdagens oppgjør var det imidlertid det laget som har gjort det dårligst, som presterte best.

Zuccarello som har vært ute med skade «i underkroppen» i en periode, sørget for assist i det første målet i kampens første periode. I 11. minutt slår nordmannen pucken bak mål til Jordan Greenway som forsøker å få den i mål, men en godt plassert Eric Staal tar returen og sørger for 1–0 til Wild. Staal sørger videre for nok en scoring for hjemmelaget knapt to minutter senere. Mot slutten av første periode – som også er den eneste hvor det ble satt mål – sørger Wild for nok en nettkjenning. Brand Hunt setter en suser ved banehalvdelen som smetter i mål og sørger dermed for 3-0-seier.

Det har vært usikkerhet rundt Zuccarello ettersom han lørdag ble plassert på Wilds såkalte «injured reserve»-liste som gjorde ham utilgjengelig for spill. Men tirsdag ettermiddag kom beskjeden fra klubbens pressekonto på Twitter om at Zuccarello har byttet plass med Joel Eriksson Ek og dermed kunne gå inn i troppen til Edmonton-kampen.

Nordmannen som har gått glipp av de fire siste kampene for Wild, fikk nesten 16 minutter på isen tirsdag.

Zuccarello signerte for Minnesota-laget i sommer etter et kort opphold i Dallas Stars og mange år i New York Rangers.

Zuccarello har fram til nå ikke notert målpoeng på de fire NHL-kampene han har spilt for sin nye klubb.

