Ny nedtur for Rosenborg i Europa

Hjemmelaget avgjorde 20 minutter før slutt. Yannick Bolasie fikk heade innenfor 16-meteren. Avslutningen gikk via Even Hovland og i mål.

Trønderne gjorde en bra kamp i Portugal, og så langt mer solide ut enn i tapene mot LASK og PSV tidligere i gruppespillet. Sporting-stjernene var til tider frustrerte, og i deler av andre omgang var det gjestene fra Norge som styrte. Men nok en gang ble det tap.

– Det er klart vi er skuffet. Vi kunne fått med oss noe her. Jeg synes vi viser veldig bra moral, og jeg synes vi gjør et veldig bra forsøk. Så er det masse vi kunne gjort enda bedre, sier RBK-trener Eirik Horneland til TV 2.

Den beste prestasjonen

Håpet om avansement for Rosenborg er trolig knust allerede etter tre kamper i gruppespillet. Alle har endt med tap, og RBK ligger desidert sist i sin gruppe. Laget er seks poeng bak Sporting på andreplass. De to beste tar seg videre til sluttspill.

Rosenborg-treneren er ikke i tvil om at kampen var et klart steg i riktig retning sammenlignet med de to tidligere kampene i gruppespillet. På spørsmål fra TV 2 om det var lagets beste prestasjon, nølte han ikke.

– Det er det uten tvil.

– Jeg tror guttene er veldig skuffet nå. De hadde lyst til å få minimum ett poeng herfra, og det kunne de klart. Så tror jeg at vi i morgen klarer å se at det var en ok prestasjon, sier Horneland.

Sliter i Europa

Rosenborg har slitt tungt i Europa de siste sesongene. I fjor endte de med ett poeng på seks kamper i gruppespillet. I 2017 ble det én seier og tredjeplass i gruppen. Hjemmeseieren mot Vardar den sesongen er fortsatt trøndernes siste gruppespillseier i Europa.

Etter en oppløftende periode i sommer, der RBK imponerte i ligaen og i kvalifiseringen til mesterligaen, der de nesten tok seg til gruppespillet, har det gått langt tyngre for Horneland og hans lag.

I Eliteserien står de uten seier på sine tre siste kamper, og avstanden opp til Odd på tredjeplass er fire poeng. Tredjeplassen kan være nødvendig om Rosenborg skal kvalifisere seg for spill i Europa også neste sesong. Til helgen venter serieleder Molde.

Slurvet med siste pasning

Rosenborg hang godt med før pause i Lisboa. Etter en drøy halvtime var de uhyre nære en scoring. En Sporting-spiller satte ballen i egen tverrligger. Ballen spratt ned på streken, og to RBK-spillere kom litt for sent til å sette inn ledermålet.

Tidligere i omgangen hadde også hjemmelaget hatt store sjanser. Den store stjernen, Bruno Fernandes traff metallet med et flott frispark, og Luciano Viettos heading ble stoppet av en glimrende André Hansen i Rosenborg-målet.

Sporting spilte med lavt tempo etter hvilen, og lenge var det Rosenborg som hadde de beste mulighetene.

Istedenfor satt den for Sporting. Bolasie var heldig da han headet i mål via Hovland 20 minutter før slutt. Trønderne skapte bra muligheter til å redde poeng, men foran mål manglet de det siste lille torsdag.

