Stavanger rykket fra i toppen med seier mot Grüner

Stavanger hadde ni strake seirer før de lørdag tapte borte mot Storhamar på straffer. Fem dager senere reiste serielederen seg mot nyopprykkede Grüner og vant 6-4. Hjemmelaget tok tre poeng til tross for at de tapte den tredje perioden 1-4.

Oilers håper på å ta sitt første trofé siden 2017 denne sesongen. Med et kraftig forsterket mannskap har de sett svært gode ut i innledningen. Med torsdagens seier ligger laget på 31 poeng etter elleve serierunder. Med det er de fem poeng foran Frisk Asker som tapte mot Sparta Sarpsborg torsdag.

Herjet i åpningsperioden

Asker-laget, som forrige sesong vant sluttspillet, åpnet også sesongen feilfritt og vant de første åtte kampene. Deretter ble det tap mot Vålerenga, før de trengte overtid for å slå Manglerud forrige runde. Torsdag ble det altså et nytt tap.

Hjemmelaget tok kommandoen fra start i Stavanger torsdag. Mathias Trettenes og Kristian Forsberg sørget for at det 2-0 allerede før ti minutter var spilt. Brady Brassart og Markus Søberg sørget for 4-0 etter åpningsperioden. Alle målene kom i overtallsspill. Ludvig Hoff la på til 5-0 i mellomperioden, før det ble 6-0 ved Andreas Klavestad i begynnelsen av den tredje perioden.

Da så hjemmelaget ut til å være ferdigspilt for kvelden. Grüner reduserte nemlig hele fire ganger. Sluttspurten startet likevel for sent for Oslo-laget.

Frisk og Vålerenga snublet

Frisk Asker har de siste kampene begynt å vise svakhetstegn. Torsdag tapte de for andre gang på tre kamper. Sparta vant 3-1.

Niklas Røst og Eirik Børresen sørget for 2-0 til Sparta med mål i hver sin periode. Victor Granholm skapte nytt håp for Frisk da han reduserte til 1-2 etter ni minutter i den tredje perioden, men Røst punkterte oppgjøret da han satte inn 3-1 sju minutter før slutt.

Også Vålerenga havnet i trøbbel torsdag. Oslo-klubben lå under 1-3 borte mot bunnlaget Narvik, men kjempet seg tilbake til 3-3 med to sene scoringer i mellomperioden.

Da raknet det igjen. Narvik vant tre ganger og sørget for en overraskende 6-3-seier.

