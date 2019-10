Ødegaard-effekt gir tribune-uttelling for fotballandslaget

sport

Det er allerede solgt 7200 billetter til EM-kvalkampen mot Færøyene i november. Billettkjøperne til det oppgjøret får forkjøpsrett til et eventuelt EM-omspill i mars, og det kombinert med gunstige priser, har sørget for bra salg de første dagene.

– Vi merker økt interesse for landslaget, og det er veldig gøy å registrere at tilskuertallene på Ullevaal har økt markant sammenlignet med fjoråret. Ødegaards og Braut Haalands prestasjoner blir definitivt lagt merke til, men vi har flere som er sentrale for sine klubber, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i fotballforbundet Svein Graff i til NTB.

Norge kommer høyst trolig ikke til EM via kvalifiseringen. Sjansen vil være der i omspillet neste år. Der venter trolig Serbia i semifinalen på Ullevaal. Seier der og i ytterligere en kamp, vil gi EM-billett.

Norge spiller også bortekamp mot Malta i november. Etter 1–1 både mot Spania og Romania i oktober forsvant så godt som alle muligheter til å bli blant de to beste i kvalgruppen.

Spania-kampen var utsolgt. Publikumssnittet på Ullevaal stadion i årets EM-kvalifisering var 20.273 tilskuere.

(©NTB)