Dansk EM-fest i Sverige, Sagosen med Norge-oppfordring

Nordmenn som ønsker å være på tribunene når Norge spiller, begynner å få litt dårlig tid. EM spilles med innledningsgrupper i Trondheim (Norges pulje), Linz, Graz, Malmö og Göteborg.

Det skal mye til at Norge ikke avanserer til hovedrunden. Hele 80 prosent av billettene til dagene når Danmark spiller, er allerede på danske hender, melder Kvällsposten.

– Her må nordmenn være raske. Vi ønsker selvfølgelig så mye støtte som mulig fra tribunen også i Malmö, sier Sander Sagosen til NTB.

Rød vegg

Danmark spiller gruppespill og hovedrunde i Malmö. I fase to blir sannsynligvis Norge en av motstanderne. Det skal mye til at ikke Sverige også blir med i samme beinharde gruppe. – Dette blir nesten som å spille på bortebane, sier Sveriges Kim Andersson.

– Om man våkner for sent, kan det være at man ikke får plass i hallen. Det er fantastiske tall vi har rundt billettsalget. Vanligvis selges 80 prosent av billettene de siste ukene før mesterskap. Denne gangen er det snudd på hodet, sier Krister Bergström i arrangementskomiteen.

Vinneren er allerede Danmark, som kommer til å ha stor støtte fra tribunene i Malmö-arenaen. Der er det er plass til 14.000 tilskuere.

Det danske laget vant VM på hjemmebane i januar etter finaleseier over Norge.

Semifinaler og medaljekamper i EM spilles i Stockholm. Datoene for hele EM er 9.-26. januar.

(©NTB)