Diomande ble helten i følelsesladd comeback, matchvinner mot Zlatans LA Galaxy

sport

Etter fire uker var den norske proffen torsdag tilbake i storoppgjøret mellom Los Angeles FC og LA Galaxy, etter og ha vært borte i fire uker. I comebacket gjorde han både 4-2- og 5-3 målet, og bidro dermed sterkt til kvartfinaleseier i MLS-sluttspillet.

–Det var en følelsesladd kamp. Jeg har vært borte en stund av personlige årsaker, så det var deilig å komme tilbake foran fansen. Det var en fantastisk atmosfære, sier Diomande til Nettavisen.

– Det var en veldig viktig kamp. Vi har tapt tidligere mot dem, men når det gjelder som mest, så vinner vi. Det er en fantastisk følelse.

Målfest i Los Angeles-derby

Carlos Vela sendte hjemmelaget i ledelsen etter 16 minutter. Like før pause gjorde Vela det igjen, da han etter en målgivende pasning fra Brian Rodriguez økte ledelsen for Los Angeles FC.

Like før pause reduserte bortelaget og det sto 2–1 til pause.

I andre omgang var Zlatan Ibrahimovic frampå og utlignet for LA Galaxy. Det ble imidlertid en kortvarig glede da Carlos Vela sendte en målgivende pasning til Diego Rossi, som sørget for ny ledelse for hjemmelaget.

Comeback

Etter 59 minutter var det endelig klart for Diomande comeback. Og på en assist fra Diego Rossi headet Diomande inn 4–2 målet og trygget ledelsen for vertene.

Diomande sørget så for den endelige avgjørelsen California Stadion. Etter flott spill fra Eddie Segura fastsatte den norske spissen sluttresultatet til 5–3.

(©NTB)