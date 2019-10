FIS-Kasper: – Vi har nådd en grense

sport

Den mektige sjefen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) sier at grensen er nådd for hvor mange renn som kan arrangeres i løpet av en sesong.

Kasper snakket på et på forum i regi av FIS i Sölden fredag, der det etter planen skal arrangeres verdenscupåpning i storslalåm for både kvinner og menn lørdag og søndag.

– Vi har nådd en grense. Ingen tvil om det. Jeg er enig i at det er blitt for mange renn, men det er ikke vår jobb å hindre at de blir kjørt. Vår jobb er å organisere dem, sa Kasper.

I alt skal det kjøres 44 verdenscuprenn for menn i den kommende sesongen. Det tilsvarende tallet for kvinner er på 41. I tillegg kommer en blandet lagkonkurranse.

I en sesong uten verken OL eller VM skal det også kjøres renn i Kina og Japan i løpet av vintermånedene.

