Tysk fotballspiller forårsaket straffespark uten å være på banen

Den smått utrolige situasjonen oppsto i det 39. minutt da Bochum-spissen Silvere Ganvoula skjøt et stykke utenfor vertenes venstre stolpe fra skrå vinkel.

Der ballen kom sto innbytter Michael Eberwein og varmet opp da han stoppet ballen på vei ut av banen. Problemet var bare at ballen aldri var helt ute av spill da Kiel-spilleren berørte den.

Etter å ha sjekket episoden på video pekte kampleder Timo Gerach på straffemerket. Det var han i sin fulle rett til å gjøre i henhold til fotballens regelverk.

Bochum-spiss Ganvoula fikk muligheten fra sju meter, og denne gangen traff han innenfor stengene og utlignet til 1-1.

Uheldige Eberwein var i troppen til Holstein for første gang etter overgangen fra Fortuna Köln i juli.

Fra benken fikk han se lagkameratene rette opp flausen og sørge for 2-1-seier til tross for et brent straffespark like før pause.

