Carlsen møter Caruana i VM-semifinalen

sport

I den andre semifinalen møtes russeren Jan Nepomnjatsjtsjij og Wesley So fra USA.

Tidenes første offisielle VM i fischersjakk starter søndag og spilles på Henie Onstad-senteret på Høvik utenfor Oslo. Semifinalene spilles over tre dager. Etter en hviledag fortsetter mesterskapet med finale og bronsekamp etter samme oppsett som semifinalene.

I fischersjakk benyttes samme brett og brikker som i standard sjakk, men startposisjonen for offisersbrikkene på første og siste rad er resultatet av en trekning rett før partiet starter.

Et slikt utgangspunkt begrenser mulighetene til å ha en fordel ved å huske åpningstrekk i mange kombinasjoner. Fra første trekk er det kun sjakkferdighetene og sjakkforståelsen som avgjør. Dette gjør at spillerne ikke får lent seg på gjennomanalyserte åpningsteorier, og partiene ender sjelden i ufarlige remiser.

Denne måten å spille sjakk på ble introdusert av legenden Bobby Fischer, som ønsket å utfordre åpningsteori og kjedelige remis-partier.

På de to første dagene av VM skal spillerne møtes i to ordinære partier per dag. På dag tre spilles det fire partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk.

Slik blir det også i finalen og bronsekampen fra og med torsdag.

De tidligere VM-rundene er gjennomført på nettet, og det er først i sluttspillet på Høvik at spillerne møtes ansikt til ansikt.

