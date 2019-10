Jaap Stam ferdig i Feyenoord

sport

47-åringen tok det tungt da det ble 0-4-tap for Ajax i søndagens kamp i Nederlands toppdivisjon.

- Jeg har tenkt mye over dette i lang tid, og min endelige konklusjon er at det er best for klubben, spillerne og meg selv om jeg trekker meg, sa Stam.

Feyenoord har startet sesongen småsløvt med kun 14 poeng på elleve kamper.

- Jeg skulle gjerne sett at han hadde fortsatt, men om en trener ikke lenger tror på sitt eget prosjekt må vi respektere det, sa klubbens tekniske direktør Sjaak Troost.

I sin aktive karriere spilte Jaap Stam i store klubber som PSV Eindhoven, Manchester United, Lazio, Milan og Ajax.

