Landslagstrio nekter å spille under Smerud

Det skriver både TV 2 og VG. De tre utenlandsproffene har sendt en epost til Norges Fotballforbund der de gjør det klart at de ikke er aktuelle for den kommende landslagssamlingen, der Norge U21 skal møte Kypros og Portugal.

– Jeg følte det var nok denne gangen (sist samling). Så lenge Smerud er coach, er jeg utilgjengelig for landslaget, sier Twente-spilleren Zekhnini til VG.

Heintz, Johnsen og Zekhnini er angivelig misfornøyd med at U21-landslagets treninger har for lav kvalitet, at spillere brukes i andre posisjoner enn de er vant til, og at landslagstrener Smerud har en altfor defensiv inngang til kampene, for å nevne noe.

Heintz hevder dessuten at Smerud henger ut og fryser ut enkeltspillere foran resten av troppen. Treneren er forelagt spillernes kritikk – og svarer:

«Dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere».

U21-sjefen får støtte av lagkaptein Leo Skiri Østigård.

– Det får de (Heintz, Johnsen og Zekhnini) stå for. Resten har tro på Smerud og står sammen som lag. Da får andre sultne gutter som vil spille på laget, komme inn i stedet. Det er trist, men som spiller ønsker ikke jeg å spille med noen som ikke vil spille på laget og være en del av laget. Da er hele poenget med fotball borte, sier St. Pauli-spilleren til TV 2.

