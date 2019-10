Ødegaards lag snublet på hjemmegress

sport

Enis Bardi og Borja Mayoral avgjorde kampen før pause for gjestene fra Valencia. «La Real» nærmet seg etter pause, men innbytter Willian Josés mål tidlig i omgangen ble vertenes eneste scoring.

Ødegaard gjorde en middels kamp på Reals midtbane. Han hadde noen gode ballvinninger og satte fint opp lagkamerater ved et par anledninger. Men noen ganger var nordmannen også upresis.

Stjernen Mikel Oyarzabal var nærmest helt usynlig før pause. Men han slo innlegget som førte til 1-0-målet like etter hvilen.

Vertene brente to gode muligheter til å utligne omtrent midtveis i annen omgang. Først headet Willian José like over, mens Oyarzabal to minutter senere ble truffet hardt av ballen etter at Portu hadde skutt i stolpen, og den forsvant ut.

Tung start

Samtidig skal det sies at Real Sociedad var heldig som ikke lå under allerede etter få minutter av kampen. Levante vasket fram tre store sjanser allerede i løpet av kampens ti første minutter, og da hadde Ødegaards lag knapt fått låne ballen.

Real kjempet seg inn igjen i oppgjøret, men da smalt det brått bakover. Et nydelig Levante-angrep kulminerte i at Gonzalo Mereno spilte fri Bardi, som følsomt vippet inn 1-0-målet.

Før det hadde Ødegaard og Alexander Isak vist gode tendenser. Sistnevnte skjøt utenfor fra kanten av femmeteren i det 20. minuttet.

Isak skulle få en ny sjanse senere i omgangen, men svenskens skudd gikk rett på keeper Aitor Fernandez. Og like etter satt 2-0 for Levante. Bardi hamret ballen i tverrliggeren, og Borja Mayoral var først på returen som han satte inn til 2-0-ledelse.

Da ble det nesten stille på Real Sociedads stadion Anoeta. Men pipekonsert fulgte Ødegaard og lagkameratene da de ruslet i garderoben til pause.

Spenning

Trener Imanol Alguacil gjorde to offensive bytter ved pause som skulle vise seg å fungere bra. José erstattet Luca Sangalli og scoret nesten umiddelbart. I tillegg var Portu svært frisk etter at han kom inn for forsvarsspilleren Robin Le Normand.

Annen omgang åpnet seg veldig opp etter vertenes redusering, og spillet bølget fram og tilbake. Lagene angrep omtrent annenhver gang i en slik grad at oppgjøret kunne minne om en håndballkamp.

Det ble dramatikk da dommer Mario Melero pekte på straffemerket i Real-boksen etter 63 minutter. VAR ble koblet inn, og reprisene viste tydelig at det ikke var hands på Igor Zubeldia. Dermed ble også avgjørelsen omgjort.

Uansett fikk det ikke konsekvenser for kamputfallet. Levante vant 2-1 og fikk med seg alle tre poengene hjem.

Falt på tabellen

Real Sociedad blir dermed liggende på 19 poeng og falt til 6.-plass på tabellen i svært jevne La Liga.

Real Madrid klatret opp i ryggen på serieleder Barcelona og har 21 poeng etter å ha knust tabelljumbo Leganés 4-0 onsdag kveld.

Rodrygo åpnet målfesten allerede etter seks minutter på pasning fra Karim Benzema. Benzema var servitør igjen da Toni Kross doblet ledelsen bare minuttet senere.

Sergio Ramos satte inn 3-0 på straffe etter 23 minutter. I annen omgang fikk også Karim Benzema sjansen fra straffemerket, og han gjorde 4-0, mens Luka Jovic fastsatte sluttresultatet til 5-0 på overtid.

Sevilla spilte 1-1 borte mot Athletic Bilbao og ligger poenget foran Real Sociedad på 5.-plass.

(©NTB)