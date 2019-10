Hertha slapp med skrekken

sport

Dresden-laget ligger nest sist i 2. Bundesliga og hadde tapt fire strake seriekamper før onsdagens storkamp på bortebane mot Hertha. Der skulle gjestene likevel overraske.

Det sto 2-2 etter ordinær tid, og Hertha scoret 3-3-målet først på overtid i annen ekstraomgang. I straffesparkkonkurransen vant vertene 5-4.

Moussa Koné gjorde 1-0 for Dynamo på pasning fra svenske Alexander Jeremejeff etter 35 minutter, og bortelaget kunne gå til pause med ledelse.

Dodi Lukebakio kvitterte for et noe B-preget Hertha-lag like etter hvilen. Og da Ondrej Duda gjorde 2-1 på straffespark seks minutter før slutt, så det lyst ut for Jarsteins lag.

På overtid fikk imidlertid Dynamo straffe, og Patrick Eberts scoring sørget for at lagene måtte ut i ekstraomganger. Der scoret Luka Stor tidlig i annen omgang, og Hertha så ut til å ryke ut av cupen.

Jordan Torunarigha ville det annerledes og utlignet til 3-3 på overtid. Og i straffesparkkonkurransen var det slutt på gjestenes flyt.

Per Ciljan Skjelbred var ikke i Herthas kamptropp onsdag.

