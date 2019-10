Klopp: Liverpool kan bli offer for tett kampprogram

sport

Onsdag sikret Klopp og Liverpool avansement i den engelske ligacupen i en målfest på Anfield. Etter 5-5 mot Arsenal ble det hele avgjort på straffespark der Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher (20) ble den store helten.

Etter kampen uttrykte Klopp bekymring for at kampene hoper seg opp. Neste runde i Ligacupen spilles 17. eller 18. desember. Da er Liverpool i Qatar for å spille VM for klubblag, skriver Sky sports.

– Konkurransen er der, vi spiller kampene, hvis vi ikke har tid til neste runde, kan vi ikke endre det, sa Klopp til kanalen.

Laget går rett inn i semifinalen onsdag 18. desember, før finalen skal spilles tre dager senere. Champions League-mesterne prioriterer å spille VM for klubblag fremfor Ligacupen.

– Om de ikke kan finne en ordentlig dato for oss, og da mener jeg ikke julaften klokken tre, så kan vi ikke spille. Da går motstanderen vår videre. Vi ønsker ikke å bli ofre for dette problemet. Jeg tror mange fra Premier League hadde håp om at Arsenal skulle ta seg videre. Beklager, sier Klopp ifølge TV 2.

Kvartfinalene i Ligacupen trekkes torsdag formiddag.

(©NTB)