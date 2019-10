Zuccarello scoret da Wild tapte, trøstesløs oktober for klubben

sport

Scoringen kom etter at Eric Staal sender en pasning fra bak mål til Zuccarello. Nordmannen skjøt raskt og satt pucken i mål. Dette er Zuccarellos første scoring for Wild i NHL-sesongen. Han fikk litt over 15 minutter på isen i kampen i St. Louis i Missouri.

St. Louis Blues er en tøff motstander. Laget er regjerende Stanley Cup-mestere.

Zuccarellos scoringen kom etter nærmere ni minutter i andre periode etter at St. Louis Blues hadde tatt ledelsen noen minutter tidligere. Første periode endte målløs.

Blues startet sterkest i tredje periode, og Alex Pietrangelo scoret det avgjørende målet som ga 2-1 til Blues. Zuccarello hadde et skuddforsøk i siste periode, men det ble stoppet av målvakt Jordan Binnington.

Zuccarello scoret sist i september i en oppkjøringskamp før sesongstart. Forrige kamp markerte han seg med en målgivende pasning mot sin tidligere arbeidsgiver Dallas Stars.

Wild ligger sist på tabellen i sin divisjon. De har tapt ni av 13 kamper så langt i sesongen. Ni av kampene har vært bortekamper, og åtte av dem er tapt.

Bare én gang tidligere har klubben hatt en svakere oktober. Det var i sesongen 2000/2001. Da hadde de to seirer mot årets fire.

- Klart det er bekymringsfullt. I hver eneste kamp er det bekymringsfullt om vi taper, borte eller hjemme. Jeg synes at vi har spilt noen bra bortekamper, selv om resultatene er uteblitt. Dette tapet var ikke så ille, og det var en av våre bedre bortekamper. Vi kan lære av dette. Vi møter dem allerede søndag igjen, sa Minnesota Wilds trener Bruce Boudreau.

