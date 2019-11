Carlsen tapte igjen – på etterskudd i VM-finalen

sport

Etter en vrien start på finalen torsdag, med remis og tap mot So, måtte Carlsen unngå tap for ikke å havne langt på etterskudd. Men med svarte brikker i fredagens første timesjakkparti ble det nok en nedtur for 28-åringen. So vant igjen og leder nå finalen 7,5-1,5. Førstemann til 12,5 poeng blir verdensmester.

Carlsen står uten seier i de tre første finalepartiene i mesterskapet som spilles på Henie Onstad-senteret på Høvik. Senere fredag spilles det fjerde av fire partier timesjakk i VM-finalen.

Overrasket So

Nordmannen var tydelig misfornøyd, og ønsket ikke å gi noen kommentar etter partiet. Det gjorde derimot So.

– Jeg er åpenbart veldig fornøyd med resultatet, det var veldig uventet, sa han til NRK.

26-åringen er rangert som den 12. beste spilleren i verden og var sett på som en av de svakeste i feltet i VM i fischersjakk. Nå nærmer han seg en overraskende triumf.

Mesterskapet avsluttes lørdag med fire partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk. Det gis tre poeng for seier i timesjakk, to i hurtigsjakk, mens seier i lynsjakk gir ett poeng.

Carlsen-trekk økte forspranget

So hadde et lite overtak allerede fra start, men da Carlsen flyttet hesten i det 37. trekket, økte forspranget i favør amerikaneren stort. So gjorde jobben i sluttspillet og har sikret et kjempeovertak i finalen.

Dette er tidenes første offisielle VM i fischersjakk. Carlsen var automatisk kvalifisert til semifinalen siden han vant det uoffisielle mesterskapet i 2018. Nordmannen tok seg til finalen med 12,5-7,5-seier mot amerikanske Fabiano Caruana.

I fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt, men alltid som et speilbilde av hverandre. Kongen må alltid stå mellom tårnene. Løperne må stå på hver sin farge. Totalt er det 959 potensielle startposisjoner.

