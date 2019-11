Kolstad knuste Drammen i toppkampen foran rekordpublikum

sport

Det ble satt norsk tilskuerrekord for seriehåndball da Byåsen og Kolstad spilte hver sin hjemmekamp rett etter hverandre, og begge hjemmelagene vant. Byåsen slo Molde 26-21 og tok seg opp på samme poengsum som serietoer Storhamar, fire poeng bak Vipers Kristiansand.

Med morfar Nils Arne Eggen blant tilskuerne var Kolstad-keeper Lars Eggen Rismark med på å avgjøre toppkampen i mennenes serie. Drammen kom til Trondheim som serieleder ett poeng foran Kolstad, men var sjanseløs mot hjemmelaget.

Hele 11 hjemmespillere tegnet seg på scoringslista, med Rasmus Carlsen som toppscorer med seks. Rismark drev Drammen-spillerne til fortvilelse med sine redninger og ble kåret til banens beste spiller.

– Det er en fantastisk arena og et kjempearrangement, og det er herlig med en ramme som dette. Det er et utstillingsvindu, for da kommer det enda flere på de andre hjemmekampene, sa Rismark til TV 2.

Den gamle tilskuerrekorden var på 6062 tilskuere, fra en kamp i Hamar OL-amfi mellom Elverum og ØIF Arendal i 2012.

Byåsens spillere satte også stor pris på rammen.

– Utenom Ol-finale er dette det største jeg har vært med på i karrieren, å spille foran fullsatt arena på hjemmebane. Jeg skulle gjerne gjort det hver kamp, sa Ida Alstad til TV 2. Hun var toppscorer med seks mål.

I den tredje eliteseriekampen lørdag vant Follo 32-29 borte mot Fold-St. Hallvard foran 200 tilskuere i Rykkinnhallen. Hjemmelaget er sist på tabellen, mens Follo nå har fire lag bak seg.

(©NTB)