Sagosen og PSG herjet med Aalborg

Sagosen scoret fem ganger, like mange som Luka Karabatic. Bare danske Mikkel Hansen (6) scoret flere. Gjestene fant ingen måte å stoppe de tre storstjernene. Hansen gjorde comeback lørdag etter å ha vært borte fra banen siden september som følge av en hjernerystelse.

Gjestenes norske spillere Sebastian Barthold og Mishels Liaba scoret to ganger hver, men til liten nytte. Aalborg hadde like mange poeng som PSG før lørdagens kamp, etter å ha vunnet fire av de fem første kampene, men er nå to poeng bak Barcelona og PSG og kan søndag bli passert av Szeged.

Elverum møter Zagreb søndag i et oppgjør mellom gruppens to poengløse lag.

