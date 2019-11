Bodø/Glimt snublet igjen – matchball for Molde

sport

Håkon Evjen og Jens Petter Hauge scoret etter henholdsvis 11 og 17 minutter og sendte Glimt opp i 2-0-ledelse. Så slo Haugesund tilbake. Kristoffer Velde reduserte, før et selvmål elleve minutter før slutt sørget for poengdeling.

Med ett poeng søndag står Bodø/Glimt nå med 51 totalt. Det er åtte poeng bak serieleder Molde. Med tre kamper igjen kan blåtrøyene dermed sikre ligagull med seier hjemme mot Strømsgodset om én uke. Odd på tredjeplass følger fem poeng bak Glimt, men har én kamp til gode. Glimt har fire strake kamper med uavgjort.

– Det er blitt litt for mye av dette i de siste kampene, men sånn er det. Jeg er skuffet over at vi ikke klarte å ta tre poeng i dag. Gullet har vi ikke hatt så mye fokus på, men vi gjør det vanskelig for oss selv i dag når vi blir ti mann, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

Tidligere i uken jublet Haugesund for en plass i cupfinalen etter 3-0-seier borte mot Odd. Søndag så de ut til å komme kraftig ned på jorda, men en sterk opphenting sørget for et imponerende bortepoeng.

Tre raske mål

11 minutter var spilt da hjemmelaget tok ledelsen. Sesongens store spiller for Glimt, Håkon Evjen, vendte opp og skjøt fra drøyt 20 meter. Skuddet snek seg helt nede i det høyre hjørnet.

19-åringen var på farten igjen seks minutter senere. Evjen driblet seg inn i feltet og spilte videre til Jens Petter Hauge. Han løftet ballen vakkert opp i hjørnet.

Haugesund brukte bare to minutter på å svare. Kevin Martin Krygård fant Kristoffer Velde på bakre stolpe. Han sørget for 1-2 etter 19 minutter. Gjestene, som kan se fram til cupfinale mot Viking i desember, kunne utlignet etter en drøy halvtime.

Martin Samuelsen headet på bakre stolpe, ballen traff armen til Erlend Dahl Reitan, men dommeren lot spillet gå. Der burde nok gjestene fått sjansen fra elleve meter.

Bjørkan utvist

Den andre omgangen startet fartsfylt, men uten de helt store sjansene. Reitan fikk en god mulighet etter cirka 25 minutter av omgangen, men Haugesunds keeper reddet og ingen Glimt-spillere sto klare på returen.

Så kom det en kalddusj for hjemmelaget. 18 minutter før slutt fikk Fredrik Bjørkan sitt annet gule kort. Dermed måtte Glimt klare å stå løpet ut med én mann mindre på banen.

Det klarte de ikke. Sju minutter senere endte et innlegg fra Samuelsen med at Vegard Bergan satte ballen i eget nett.

