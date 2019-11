Everton-spiller ut med skrekkskade i 1-1-oppgjør: – Vi er veldig lei oss

sport

I det 79. minutt brøt Son Heung-min sammen i gråt etter å ha kastet seg inn i en takling på Gomes og sett Everton-spilleren pådra seg en svært stygg skade. Dommeren viste sørkoreaneren det røde kortet, og han forsvant gråtende i garderoben.

Taklingen til Son så i utgangspunktet ikke hårreisende ut, men endte med et stygt beinbrudd for portugiseren.

Flere spillere var kraftig påvirket av den stygge skaden, men spesielt Son. Preget var også Spurs-manager Mauricio Pochettino.

– Vi er veldig lei oss. Det er en stygg hendelse. Det er veldig uflaks med måten han lander på, sier Pochettino til Sky Sports.

Argentineren tok også Son i forsvar og fortalte at koreaneren var knust over det som skjedde.

– Det var aldri hans intensjon. Det var veldig uflaks for André, sa Spurs-manageren.

Pochettino fortalte videre at Son aldri skulle blitt utvist og at et rødt kort var urettferdig.

Nytt poengtap

Tottenham måtte se seg slått av serieleder Liverpool 1-2 på Anfield forrige helg. På sin andre tur til Liverpool denne uken spilte de uavgjort mot Everton. Gjestene så ut til å være på vei mot tre poeng da Dele Alli satte inn 1-0 etter 63 minutter, men på overtid utlignet Cenk Tosun for hjemmelaget.

Med uavgjort beholder Tottenham sin 11.-plass på tabellen. Pochettinos mannskaps forferdelige borterekke blir bare lengre og lengre. London-klubben har ikke vunnet på bortebane i ligaen siden januar. Søndag måtte laget klare seg uten en syk Harry Kane.

Everton kriget til seg ett poeng, men ligger fortsatt på 17.-plass med 11 poeng. Hjemmelaget har ikke slått Tottenham siden 2012.

Ropte på straffe

Richarlison hadde den eneste brukbare muligheten før pause på Goodison Park søndag. Brasilianeren vendte opp og fyrte av et skudd, men det gikk rett i hendene på Spurs-keeper Paulo Gazzaniga

Sju minutter etter hvilen ropte gjestene på straffespark. Son gikk i bakken i duell med Yerry Mina, men etter assistanse fra VAR, konkluderte dommer med at spillet skulle vinkes videre.

Etter en drøy time tok Tottenham likevel ledelsen. Son snappet opp en svak pasning og fant Alli som satte ballen i nettet.

Den ledelsen holdt fram til åtte minutter på overtid. Lucas Digne la inn i feltet og Tosun stanget inn utligningen.

Tottenham møter Sheffield United i neste runde. Everton møter Southampton på bortebane.

