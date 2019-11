Vålerenga slo Brann – vant for første gang siden juli

sport

Dette var hovedstadsklubbens første trepoenger siden 5. juli, da Bodø/Glimt ble slått 6-0 på hjemmebane. Siden er det spilt tolv kamper uten at Vålerenga har vunnet. Herolind Shalas nydelige scoring like før pause sørget for en svært etterlengtet opptur for klubben.

For Brann fortsetter derimot nedturen. Bergenslaget har nå sju kamper på rad uten seier. Sist de kunne juble for tre poeng var Lillestrøm 1. september.

Vålerenga ligger på niendeplass med 33 poeng. Brann er nummer sju med 37.

Flott scoring

Hjemmelaget ledet fortjent 1-0 til pause etter å ha skapt flere gode muligheter. Deyver Vega og Aron Dønnum hadde en dobbeltsjanse etter 20 minutter, og etter halvtimen headet Matthías Vilhjálmsson i stolpen.

Brann hadde også sin mulighet. Like før Vålerengas ledermål ble Gilli Rólantsson spilt fri innenfor 16-meteren. Vinkelen var noe skrå og avslutningen banket han i nettveggen på utsiden av stolpen.

Så kom scoringen. Dønnum dro seg fri på venstresiden og la inn langs bakken. Der ventet Shala, som satte inn ledermålet via tverrliggeren fra cirka ti meter. Det var midtbanespillerens sjette seriemål for sesongen.

Vålerenga var gode før pause, men mer passive etter hvilen. Brann styrte, og innbytter Fredrik Haugen var nær å utligne 20 minutter etter hvilen. Han fikk lade skuddfoten fra distanse. Avslutningen gikk bare centimeter utenfor.

Også innbytter Azar Karadas fikk muligheten. Han steg til vers på et innlegg, men headingen gikk over.

Kampen ble stoppet

Søndagens oppgjør måtte for øvrig stoppes da en rekke bluss ble kastet ut på banen.

Hendelsen oppsto etter en drøy halvtime. Brann-supportere kastet en rekke bluss ut på banen, og noen i Vålerenga-svingen svarte med å tenne på et Brann-flagg. Kampen ble stoppet i cirka fire minutter mens banen ble ryddet.

Det er annen gang på en uke at en kamp i den norske toppdivisjonen stoppes som et resultat av hva som skjer på tribunen. Forrige helg ble rivaloppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga stoppet to ganger etter at det ble kastet bluss og fyrverkeri ut på banen.

(©NTB)