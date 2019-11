Hamilton sikret VM-tittelen med 2.-plass i USA

sport

Britens tredje strake VM-tittel gjør at han bare er en tittel fra rekorden til Michael Schumacher, som ble verdensmester sju ganger. Hamilton ble mester med McLaren i 2008 og har nå vunnet fem ganger med Mercedes: I 2014, 2015, 2017, 2018 og 2019.

Med den sjette tittelen la han legenden Juan Manuel Fangio bak seg.

– Det er overveldende, for å være ærlig. Det var et tøft løp i dag, og Valtteri gjorde en stor jobb. Det er en stor ære å være oppe blant legendene med så mange titler, sa Hamilton, som også trakk fram den tredoble verdensmesteren Niki Lauda, som døde tidligere i år.

– Jeg savner ham veldig mye, men jeg er sikker på at han er her i ånden, sa 34-åringen, som hadde det meste av familien til stede.

– Min far sa til meg da jeg var seks eller sju år gammel at man aldri må gi opp, og det er på en måte familiens motto.

God margin

Lagkameraten Bottas var den eneste som kunne forsinke gullfesten. Finnen gjorde sin del av jobben ved å vinne løpet fra pole position, men med Bottas-seier trengte Hamilton bare å plassere seg blant de åtte første for å skaffe seg et uinntakelig forsprang.

Det hadde han små problemer med å klare. Fra femte beste startposisjon kjørte han seg umiddelbart opp til tredjeplass bak Bottas og Max Verstappen.

Hamilton ledet etter at både Bottas og Red Bull-fører Verstappen var i depot for annen gang. Selv hadde Mercedes en strategi for Hamilton med bare ett depotbesøk. På friske dekk tok Bottas ham igjen og passerte ham på den 52. av de 56 rundene, men Hamilton holdt Verstappen bak seg og kjørte inn til 2.-plass.

Bottas tok sin fjerde seier for sesongen og den sjuende i karrieren.

Fortjener det

– Det føles bra. Det var en god seier. Personlig greide jeg ikke å innfri målet mitt i år, men Lewis fortjener tittelen. Han har gjort en god sesong, sa finnen.

To løp står igjen i sesongen, men ingen kan nekte Lewis Hamilton nok en VM-tittel.

Spørsmålet er hvor mange han kan oppnå.

– Jeg vil ikke snakke om flere titler i dag, men jeg føler meg fortsatt frisk og sulten, og vi kommer til å stå på i løpene som står igjen, sa Hamilton.

