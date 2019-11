Högdahl feiret VM-billett med fire mål og seier

sport

Högdahl, datter av landslagets assistenttrener Mia Högdahl, får sin mesterskapsdebut for Norge under VM-sluttspillet i Japan i desember.

Tirsdag bidro hun til en sterk borteseier for Viborg i den danske ligaen. Dermed slo Jylland-klubben tilbake etter hjemmetapet for Ajax København i forrige runde.

– Vi trengte virkelig en seier i dag etter den kampen vi spilte mot Ajax. Det var godt å vise at vi er tilbake på sporet, sa Högdahl til dansk TV 2 etter kampen.

Langt tyngre var det for Herning-Ikast. Det hjalp ikke at Jeanett Kristiansen og VM-uttatte Helene Gigstad Fauske scoret fire ganger hver tirsdag. Møtet med Vibog ble lagets tredje strake ligatap.

En annen av de VM-uttatte norske profilene, Stine Skogrand, scoret én gang for Herning-Ikast, mens Tonje Løseth noterte seg for to scoringer.

Vilde Johansen gikk målløs av banen for hjemmelaget.

