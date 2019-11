Haaland tilbake, usikker Ødegaard også med

sport

Ødegaard måtte stå over da Real Sociedad søndag vant toppkampen mot Granada 2-1 på bortebane. Årsaken var en stygg takling i kampen mot Celta en uke tidligere, og skaden gjør ham usikker til de kommende landskampene.

– Det er en skade i foten, og Martin er et klart spørsmålstegn, sa Lars Lagerbäck da han offentliggjorde troppen.

Haaland meldte forfall til kampene mot Spania og Romania forrige måned på grunn av en strekk, men har siden kommet tilbake på banen for Salzburg og fortsatt sitt målrush med scoringer både i serie, cup og mesterliga. Han er i øyeblikket blant Europas mest ettertraktede unge spillere.

19-åringen debuterte på A-landslaget mot Malta i september og fikk også et innhopp mot Sverige, men han har ennå ikke scoret mål for Lagerbäcks lag. Det kan han gjøre mot Færøyene eller Malta i årets to siste landskamper.

– Det er veldig bra når en 19-åring får til en rekke kamper hvor han scorer så mange mål og er så bra med i spillet, sa Lagerbäck.

Ødegaard har vært veldig god for landslaget i sin nye rolle som hengende spiss, men han er en av flere landslagsspillere som har fått skadetrøbbel siden den forrige samlingen.

Skadetrøbbel

Ved siden av Ødegaard er også kaptein Stefan Johansen usikker på grunn av skade. Derfor har Lagerbäck valgt å ta med Iver Fossum (AaB) og Mats Møller Dæhli (St. Pauli).

– Vi har to i troppen som er usikre. Det er veldig tvilsomt om Martin kan være med, og Stefan har problemer med et kne. Derfor har vi tatt ut 25 spillere denne gangen, sa Lars Lagerbäck.

– Iver har etablert seg i sin nye danske klubb og gjort gode kamper, mens Mats spiller sin beste fotball siden jeg ble landslagssjef. Det er bra å ha dem tilbake i troppen.

Mathias Normann og Jonas Svensson har begge måttet stå over kamper den siste tiden, men Lagerbäck mener de blir klare til dyst.

– Mathias har jeg hatt kontakt med selv. Han har vært litt syk, bare, og er på bedringens vei. Jonas har hatt litt slitasjekjenning, men det skal heller ikke være noe problem, sa Lagerbäck til NTB.

Maars vraket

RBKs Bjørn Maars Johnsen er ute av troppen for første gang på to år. Lagerbäck mener at spissen ikke har vist den samme formen som tidligere i sin nye klubb, og med Haaland tilbake ble Johnsen utelatt denne gang.

– Det trigger oss at vi er ubeseiret i de siste sju kampene og at spillerne har vokst hele tiden. Vi har vært bra, men ikke gode nok. Tabellen lyver ikke, slo Lagerbäck fast før EM-kvalifiseringens avslutning.

Norge møter Færøyene hjemme fredag 15. november og Malta borte tre dager senere. Lagerbäcks lag har fortsatt en teoretisk sjanse til å klatre til 2.-plass i gruppe F og bli EM-klar allerede i høst, men det forutsetter blant annet at Sverige taper hjemme for Færøyene og er helt urealistisk.

– Jeg tror det snør oppover før det skjer, sa Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen, men sjefen vil at Norge uansett skal gjøre sin del av jobben ved å ta seks poeng.

– Vi skal gjøre to 100-prosentprestasjoner. Det er viktig også for FIFA-rankingen med tanke på framtidig VM-kvalifisering, sa Lagerbäck, som er i tenkeboksen med tanke på å lede Norge også da.

Veien til EM-sluttspillet går for Norges del om nasjonsligaomspillet i mars. Det er svært sannsynlig at Norge spiller semifinale mot Serbia på Ullevaal.

(©NTB)