Norsk toppjockey havnet bak favorittene i Melbourne Cup

På oppløpssiden så det ut til at en av storfavorittene, Master Of Reality og jockey Frankie Dettori, skulle ta seieren, men rett før mållinjen kom australske Vow And Declare opp med jockey Craig Williams og karet til seg seieren i det gjeve løpet med – bokstavelig talt – et hestehode. Den totale premiepotten er på 20 millioner australske dollar, og vinnerhesten får 4,4 millioner av dette, noe som tilsvarer nesten 28 millioner kroner etter dagens valutakurs. Jockeyen får 5 prosent av premien.

Norske William Buick fra Eiksmarka i Bærum har for lengst etablert seg i den internasjonale jockeytoppen. Han har hatt et lengre skadeavbrekk etter et fall i mai, men er tilbake nå og red tirsdag fjorårets vinnerhest Cross Counter, ranket som nummer fem av de 24 hestene som startet. Han kom dårlig ut fra start, havnet midt i feltet og selv om han kom sterkere på slutten, hadde ikke Buick og Cross Counter noen reell mulighet til å ta seg opp i det sterke sluttfeltet oppløpssiden.

Ifølge BBC sto Storbritannia stille og fulgte med tirsdag, tross at det var tidlig morgen i Europa, da Cross Counter starter på Flemington i Melbourne. Årsaken var at om Cross Counter hadde vunnet ville det vært første gang en utenlandsk hest hadde vunnet Melbourne Cup to år på rad

Det har skjedd fem ganger før at en hest har vunnet to ganger på rad, men altså ikke en utenlandsk hest.

Buick rir for Stall Godolphin.

