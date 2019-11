Oxlade-Chamberlain reddet Liverpool mot Genk

sport

Med seieren står Liverpool med ni poeng etter fire kamper i gruppe E. Sander Berge og Genk blir stående med sitt ene.

– Det var fint å bidra med et mål. Det betyr mye for selvtilliten, og hvordan du føler deg. Jeg er glad for hvordan dette gikk. Vi trengte tre poeng, og klarte det til slutt, sa Oxlade-Chamberlain i et intervju vist på Viasat.

– Vi hadde mange sjanser, og seieren kunne vært større, men de er et godt lag som gjorde det vanskelig fos oss. Det viktigste var uansett seieren, supplerte lagkamerat James Milner.

Sander Berge var fornøyd med måten Genk framsto.

– Jeg synes vi gjennomførte en veldig god kamp. At vi ligger under 1-2 mot Liverpool med noen få minutter igjen å spille og holder på å gjøre 2-2, var et scenario jeg ikke hadde sett for meg på forhånd, sa han til TV 2.

Startet friskt

Det så til at det skulle bli den engelske kattens lek med den belgiske musa da Liverpool tok imot Genk på Anfield tirsdag. Sander Berge og hans lagkamerater ble til tider filleristet av et offensivt hjemmelag, som brukte 14 minutter på å ta ledelsen.

Da hadde James Milner slått en knallhard ball inn i feltet fra vestre kant som spratt opp i brystet på Sébastien Dewaest og ned i beina på Georginio Wijnaldum. Nederlenderen pirket ballen opp i nettaket, og Liverpool hadde fått en drømmestart mot belgierne.

Hjemmelaget fortsatte råkjøret, og det var til tider enveiskjøring på Anfield. Liverpool skapte sjanse på sjanse. Divock Origi, Mohamed Salah og Alex Oxlade-Chamberlain kom seg til store sjanser, men ballen forsvant på utsiden av stengene.

Sjansesløseri

Liverpools sjansesløseri skulle vise seg å bli kostbart før pause, for gjestenes Mbwana Samatta trengte kun én sjanse på å utligne. Helt mot spillets gang stanget 26-åringen fra Tanzania ballen bak Alisson i Liverpool-buret. Scoringen kom etter en corner fire minutter før hvilen.

Liverpool fortsatte hardkjøret mot Genk innledningsvis i annen omgang, og igjen fikk de betalt med scoring. Oxlade-Chamberlain, som også scoret i det forrige oppgjøret, førte vertene opp i 2–1 da han på mesterlig vis vendte bort sin oppasser i feltet og banket ballen i nettet.

Da var Liverpool på god vei mot sin 24. ubeseirede europeiske kamp på rad på Anfield. Den imponerende rekken lyder nå 17 seirer, seks uavgjort og null tap.

Fortsatte stormløpet

Jürgen Klopps menn slapp ikke foten av gassen og fortsatte stormløpet mot Gaëtan Coucke i Genk-målet. Men som i første omgang skulle det bli en tung øvelse å få ballen i mål. Salah hadde en kjempesjanse til å øke ledelsen halvtimen før slutt, men alene med keeper leverte egypteren et skikkelig sleivspark.

Også Wijnaldum og Alexander-Arnold kom til gode skuddmuligheter, men ingen av forsøkene fant veien bak Coucke.

Åtte minutter før slutt kom Genk seg til sjansen de ventet på, men Bryan Heynens skuddforsøk fra skrått hold ble reddet av Liverpools keeper.

Nær utligning

Genk løftet laget høyere opp på banen i jakten på utligning og var igjen nære tre minutter senere etter en dødball, men igjen fikk hjemmelagets forsvar ryddet unna.

Flere mål ble det ikke og det var ikke ufortjent at de tre poengene blir igjen på Anfield. Sander Berges Genk skal ha for forsøket, men poeng ble det ikke.

I neste runde tar Liverpool imot Napoli på Anfield, mens Genk møter Salzburg.

