Tottenham-stjerne slipper straff etter skrekkskaden

Tirsdag ble det klart at komiteen som har vurdert saken på nytt, har konkludert med at forseelsen ikke kvalifiserte til utvisning.

Dermed nådde Tottenham gjennom med sin anke i saken.

– Jeg var trygg på det ville bli omgjort. Etter kampen var vi litt forvirret. Det er helt rettferdig at han nå slipper karantene, sa manager Mauricio Pochettino da han møtte pressen tirsdag.

Son fikk rødt kort i kjølvannet av situasjonen der Everton-spiller André Gomes ble påført et stygt ankelbrudd søndag. Sørkoreaneren satte inn en tøff takling på Gomes, og i etterkant kolliderte portugiseren med Serge Aurier.

VAR-kritikk

Den fryktelige Gomes-skaden skapte voldsomme reaksjoner blant spillerne på banen og hos hovedpersonen selv. Son var selv utrøstelig og forlot banen i tårer.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino sa allerede etter søndagens kamp at Son ikke hadde til hensikt å skade Gomes. Han trodde VAR-sjekken ville resultere i at utvisningen ble strøket.

Det gjentok argentineren tirsdag.

– Det eneste problemet er at VAR kan sjekke disse tingene, og dette var åpenbart og tydelig ikke rødt kort, sa Pochettino.

Forsvarte avgjørelsen

En rekke andre fotballprofiler var også sterkt kritiske til at sørkoreaneren ble vist ut.

De ansvarlige i Premier League forklarte derimot dommerens avgjørelse slik:

– Det røde kortet til Son var at hans handling gikk ut over sikkerheten til spilleren, og at skadesituasjonen oppsto på grunn av taklingen.

Son så dermed ut til å bli suspendert i tre kamper, men det blir det nå ingenting av. I stedet er sørkoreaneren klar til kommende helgs ligamøte med Sheffield United.

