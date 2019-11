Alpinkometen Robinson skadd, mister renn

sport

Hun fikk en vridning i kneet under trening før storslalåmrennet i Sölden forrige måned, men stilte likevel til start og seiret foran favoritten Mikaela Shiffrin. På Instagram skriver Robinson at skaden viste seg å være verre enn antatt.

– Vi besluttet å gjøre en MR-undersøkelse da jeg kom hjem, og den viste at kneet hadde fått såpass hard medfart at legene anbefalte meg å ta en pause og la skaden leges. For å være på den sikre siden står jeg over det neste rennet i Killington, skriver hun.

– Jeg konsentrerer meg om styrke- og restitusjonstrening hjemme og kommer tilbake i verdenscupen i desember. Det er en bitter pille å svelge ettersom jeg allerede har konkurrert og vunnet med skaden, men jeg velger å lytte til ekspertene for ikke å risikere at jeg forverrer den.

Det er storslalåm i Killington 30. november, mens sesongens tredje renn i Robinsons spesialdisiplin er i Courchevel 17. desember.

