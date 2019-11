God start for ishockeylandslaget

sport

Gjestene tok ledelsen i kampen, men Ken André Olimb utlignet i slutten av 1. periode. Mathias Trettenes scoret ledermålet i midtperioden, mens Tommy Kristiansen satte punktum i et overtallsspill i begynnelsen av den siste perioden.

Norge vant skuddstatistikken hele 31-12 etter å ha pepret det østerrikske målet med skudd særlig i den siste perioden.

Østerrike møter Danmark fredag, mens turneringsseieren skal avgjøres når Petter Thoresens lag møter danskene lørdag.

Norges kvinnelandslag vant også sin åpningskamp i turneringen i Slovakia, da vertslaget ble slått 3-2. Turneringen i Michalovce omfatter seks lag, og Norge har gode muligheter til å vinne sin gruppe og spille finale lørdag.

Alle målene kom i midtperioden, og Norge tok ledelsen tre ganger. Siste gang sto det seg kampen ut. Marte Brunvold, Andrea Dalen og Stine Myreng Kjellesvik scoret målene. Dalen var involvert i alle de norske scoringene.

Slovakia slo Frankrike i sin første kamp onsdag. Norge møter det franske laget fredag.

Norges aldersbestemte lag for menn er også i aksjon denne uken. U20-laget tapte 1-6 for Tyskland i første kamp i en turnering i Slovakia, mens U18 slo Latvia 3-1 i det første av tre innbyrdes møter i Hamar. U16-laget tapte derimot 1-3 for Latvia på bortebane.

