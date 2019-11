Kunstmål av Martial, Solskjærs United videre i europaligaen

sport

Ole Gunnar Solskjær fikk en etterlengtet og tiltrengt opptur foran hjemmesupporterne på Old Trafford da laget hans tok tilbake førsteplassen AZ Alkmaar hadde lånt i noen timer.

Mason Greenwood scoret ledermålet i det 22. minutt, men det var Martials mål 11 minutter senere som stjal showet og satte publikum i festhumør.

Greenwood blokkerte venstreback Slobodan Urosevics klareringsforsøk, og ballen spratt til Martial, som med sin første berøring lurte ballen forbi midtstopper Starhinja Pavlovic. Med sin neste driblet han av den andre stopperen Bojan Ostojic. Den tredje holdt ballen unna Pavlovic, som desperat prøvde å takle, mens den fjerde berøringen listet ballen forbi keeper Vladimir Stojkovic.

Partizan-spillerne var som portene i målhenget når Henrik Kristoffersen i sin beste form er på vei mot slalåmseier.

Pent av Rashford

Dårlige var heller ikke de andre United-spillerne. Marcus Rashford har slitt med scoringsformen den siste tiden, men han gjorde det meste av jobben da hjemmelaget tok ledelsen. Han vendte opp og trakk på seg halve Partizan-forsvaret før han slo en åpnende pasning til Greenwood på motsatt side av feltet.

18-åringen vendte bort Urosevic og så ut til å skulle skyte i lengste hjørne, men plasserte i stedet ballen smart og utakbart ved nærmeste stolpe.

Fem minutter ut i 2. omgang skulle også Rashford få sin scoring, og igjen på vakkert vis. Etter et United-angrep på høyresiden ble ballen spilt over til kaptein Ashley Young, som trillet den innover på banen til Rashford. Han fikk fulltreff med venstre og så ballen forsvinne snorrett inn i krysset.

– Jeg synes vi spisser gjorde det bra i dag. Vi spilte godt sammen, og vi scoret alle tre. Det er vi veldig fornøyd med, sa Rashford.

Holder nullen

Manchester United har fortsatt ikke sluppet inn mål i europaligaen i høst. Partizan, som slo ut Molde i avgjørende kvalifiseringsrunde med 3-2 sammenlagt, greide ikke å sprekke nullen.

– Jeg er ikke skuffet. United er i en annen dimensjon enn oss. Vi er lettet over å være ferdig med dem. NÅ kan vi fokusere på mer realistiske mål, sa Partizan-trener Savo Milosevic.

Seieren gjør at United er med i cupspillet på nyåret uansett utfall av de to siste kampene, men laget vil nok gjerne sikre førsteplassen. Uansett utfall av bortekampen mot Astana om tre uker (dit klubben betaler tur for supportere som ble rammet av Thomas Cook-konkursen) går det i orden med hjemmeseier mot AZ Alkmaar i desember.

Den gode følelsen fra torsdagens kamp kan kanskje gi selvtillit også for seriekampene som venter. Brighton er motstander søndag i siste kamp før landslagspausen.

