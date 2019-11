Ruud utspilt og ferdig i Milano etter tap

sport

Den 20 år gamle australieren vant som han ville over sin jevngamle motstander fra Norge med 4-1, 4-0 og 4-2.

– Ja, huff, hva skal man si? Han var mye bedre enn meg. Jeg gjør ikke mange feil, men han overspiller meg. Jeg visste at han var god, men ikke så god. Jeg forsøkte mitt beste, og det var ikke mye mer jeg kunne gjøre, sa Casper Ruud til Eurosport.

– Sifrene ser jo litt styggere ut enn det er. Det er ikke mange poengene som skiller fra å lede og til å tape settet. Det er jo litt bittert, men han var bedre enn meg på de viktige ballene. Jeg hadde håpet at det skulle bli jevnere, men han viste hvor listen skulle legges på et slikt innendørs underlag, sa Ruud.

Nå er sesongen 2019 over for Ruud. Etter et par uker med ferie skal han tilbake til Rafael Nadals treningsakademi på Mallorca.

– Dette var siste kampen for sesongen. Alt i alt er jeg fornøyd med sesongen som har vært. Jeg skulle vært i semifinalen her, men slik er det. Nå blir det to uker med roligere dager og ferie, og det skal bli deilig. Jeg skal lade om og hvile ut, og så blir det å gjøre seg klar til neste sesong og komme sterk og klar til Australia i januar, sa nordmannen.

Casper Ruud sier at han har brukt den siste uken i Milano godt.

– Vi er blitt tatt veldig godt vare på. Det er jo slik i hver eneste turnering blant de beste, så det er dit jeg vil. Dette gir helt klart ekstra motivasjon, sa Ruud.

Ruud startet å serve, og etter litt om og men klarte han å holde serven sin i det første gamet. Motstanderen holdt sitt servegame blankt, men nordmannen hadde to breakballer imot i sitt neste servegame og ble brutt til 1-2. Ruud ble også brutt til 1-4 i første sett.

Ingenting

Den 20 år gamle nordmannen ble rundspilt av australieren i andresettet som ble vunnet blankt.

– Jeg får jo ingenting ut av servene mine, klaget Casper Ruud underveis.

Norges tennishåp startet tredjesettet med å serve bedre og fikk også løftet spillet i sitt i motstanderens serve. Likevel kom han aldri i posisjon til å bryte motstanderen.

- Det ble vanskelig. De Minaur er en aggressiv spillertype og svært god på et slikt underlag. Jeg synes ikke at Casper spilte så dårlig, men i denne kampen var Alex bedre. Det er det ingen tvil om, sa pappa og trener Christian Ruud til Eurosport.

Casper Ruud var fjerdeseedet i turneringen, mens hans australske motstander var toppseedet. Alex de Minaur er ranket som nummer 18 i verden. Det er et godt stykke lenger opp enn Ruuds 56.-plass.

Rask

Australieren er en rask spiller og med stor bevegelighet og et stort slagrepertoar. Han har vunnet tre turneringer denne sesongen, han og har dessuten slått noen av toppspillerne.

De to hadde aldri møtt hverandre.

Det spilles under formatet fast-four i denne turneringen. Det vil si førstemann til fire game i hver sett og på stillingen 40-40 vil første poeng vinne gamet.

Ruud tapte 0-3 for serbiske Miomir Kecmanovic i åpningskampen, men slo tilbake med 3-2-seier over spanske Alejandro Davidovich Fokina onsdag.

Ruud endte med 3-8 i settscore, mens de Minaur har 9-2. Kecmanovic står med 4-3 og Fokina med 3-6.

