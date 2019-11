Wenger avkrefter kontakt om å ta over Bayern München

sport

Wenger var i studioet til beIN Sports onsdag for å overvære mesterligarunden. Bayern München innledet kvelden med å slå Olympiakos 2-0, og i etterkant av seieren dukket spørsmålene opp omkring Wenger og den tyske giganten.

– Vi har ikke snakket sammen, og jeg vet ikke om vi kommer til å gjøre det, sa Wenger.

– Jeg holdt på å bli trener for klubben for veldig, veldig lenge siden. Nå har jeg ikke hatt noe kontakt med dem i det hele tatt, sa 70-åringen.

Bayern står uten hovedtrener etter at Niko Kovac fikk sparken i helgen, etter at klubben tapte 1-5 for Eintracht Frankfurt. Det var klubbens største serietap siden 2009. Bayern ligger for øyeblikket på 4.-plass i serien, fire poeng bak ledende Borussia Mönchengladbach.

Wenger vant Premier League tre ganger og FA-cupen sju ganger med Arsenal i løpet av hans periode på 22 år.

(©NTB)