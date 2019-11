Bamba sikret etterlengtet Brann-seier da Odd ble slått 1-0

sport

Det var Daouda Bamba som satte den forløsende scoringen med drøye kvarteret igjen av kampen på Brann stadion. Han fikk pirket ballen i mål etter et nærmest konstant trykk mot Sondre Rossbach i Odd-målet etter sidebytte.

– Jeg hadde sett fram til dette. Vi har hele tiden jobbet hardt, sa matchvinner Bamba til MAX.

Det var ikke mye Odd-laget hadde å komme med. De hadde sin første og eneste store sjanse da Vebjørn Hoff fikk fritt rom på kanten etter få minutter.

Etter hvert kunne Brann ri stormen og ta mer og mer over. Både Gilbert Koomsons og Veton Berisha hadde hvert sitt gode forsøk, men nok en gang fikk bergenspublikummet oppleve en målløs omgang.

Med tapet til Odd har nå Rosenborg muligheter til å knappe inn på Skien-laget i kamp om tredjeplassen. Rosenborg møter serietoer Bodø/Glimt på Lerkendal søndag.

Har slitt

Brann har slitt med å finne tilbake til seg selv denne høsten. Ingenting har gått på skinner for Lars Arne Nilsens gutter og laget hadde ikke vunnet siden 1. september da Lillestrøm ble slått 3-1 borte. Det er blitt bare fem poeng på de sju siste kampene. Det verste var at de bare har scoret to mål på disse kampene.

Underholdningen har uteblitt og da har det begynt å murre i Bergen og diskusjonen om Nilsen er rette mann med treneransvaret i Brann har gått hissig.

Odd vant 3-2 i serieåpningen, men Dag-Eiliv Fagermos mannskap har heller overbevist i det siste selv om det vant 3-2 hjemme mot Mjøndalen mandag. I forrige uke røk de i semifinalen i cupen for Haugesund på eget gress.

Målløs Børven

Laget har vært veldig avhengige av at eliteseriens toppscorer Torgeir Børven har fungert. Han står fortsatt med 20 seriemål, og han har en suveren ledelse til Moldes Ohi. Fredag fikk han ingenting å jobbe med.

Laget var Skien har nå sakket litt akterut i gullkampen og har hele ti poeng opp til serieleder Molde, men det er fortsatt bare to opp til serietoer Bodø/Glimt, men med Rosenborg halsende fire poeng bak.

– Fortjent seier til Brann. Vi skaper ikke en eneste målsjanse. Det er fortsatt sånn at vi og Rosenborg og Bodø/Glimt slåss om de medaljene (sølv og bronse), sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til NTB om spørsmål om medaljesjansen.

