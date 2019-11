Ørjan Nyland med tap i Premier League-debuten

sport

Nyland har ikke spilt en førstelagskamp for Villa siden 1-1-kampen mot Preston i mesterskapsserien 29. desember i fjor. Resten av forrige sesong måtte nordmannen se fra sidelinjen som følge av en avrevet akillessene, før han denne sesongen har vært tredjevalg på keeperplassen.

Men søndag fikk nordmannen sin Premier League-debut i bortemøtet med Wolverhampton. Han ble med det den 70. nordmannen som fikk spilletid i den øverste divisjonen i England.

Nyland startet kampen på benken, men ble kastet innpå allerede etter sju minutter etter at reservekeeper Jed Steer måtte ut med det som så ut som en vridning i foten. Førstekeeper Tom Heaton, også han skadd, var ikke med i troppen.

Dermed var det duket for en nordmann mellom bortelagets stenger.

Fin redning

Den norske keeperprofilen kunne ikke forhindre at Wolverhampton gikk til pause med en velfortjent ledelse, etter et innøvd frisparktrekk etter 41 minutters spill. I stedet for å slå et frispark på høyresiden inn i feltet, slo João Moutinho ballen ut i returrommet. Der kom Rúben Neves og banket ballen i lengste hjørnet.

Nyland kunne ikke lastes for målet.

Det var vertene som hadde ballen mest og skapte de største sjansene på eget gress, men Nyland ble aldri satt på de store prøvene. Nordmannen gjorde en fin redning i annen omgang da Diogo Jota testet skuddfoten fra sekstenmetersstreken.

Doblet ledelsen

Seks minutter før slutt doblet Wolves ledelsen. Adama satte fart på høyresiden, kom seg inn i feltet og la ballen perfekt ut til Raúl Jiménez. Mexicaneren plasserte ballen utakbart nede i Nylands høyre hjørne.

Trézéguet sørget for at det ble spenning i kampen da han hamret inn 1-2 godt inn i overtiden.

Wolverhampton fikk likevel revansje for 1-2-tapet i ligacupen for Villa for bare elleve dager siden.

Med tre nye poeng er ulvene oppe 14.-plass i Premier League med 14 poeng. Aston Villa blir stående på 11 poeng og ligger på 17.-plass, tre poeng over nedrykksstreken.

Neste runde skal Wolverhampton få bryne seg på nok en nordmann. Da tar manager Nuno Espirito Santo med seg sine spillere til Bournemouth for å møte Joshua King. Aston Villa på sin side får besøk av Newcastle på Villa Park.

