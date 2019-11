Målmannen reddet seieren for Zuccarello og Minnesota Wild

sport

Begge lagene trengte sårt en seier før kampen i Gila River Arena i Glendale i Arizona. Minnesota lå nederst på tabellen etter sin dårligste serieåpning noensinne. Mats Zuccarello var dessuten ute med skade da Wild spilte tre kamper i Canada, men har vært godt med i de siste rundene.

Før lørdagens oppgjør mot Coyotes har nordmannen notert seg for målpoeng i fem kamper på rad. Han har fått seks poeng (tre mål, tre assists) i kampene.

Åpnet tungt

Bortekampen mot Coyotes startet derimot med nedtur da Michael Grabner fra Coyotes styrte pucken i mål med høyre skøyte etter snaut ni minutter. Bare fire minutter etter greide lagkamerat Jakob Chychrun å sette 2-0 mot Wild.

Gjestene greide ikke å få pucken i mål.

I andre omgang kom derimot Wild på banen. Etter drøye tre minutter reduserer Mikki Koivu hjemmelagets ledelse. Fem minutter senere tar Coyotes Vinnie Hinostroza tilbake ledelsen med nok et mål for vertskapet, men ikke for lenge. Etter 13 minutter får Wilds Kevin Fiala inn nok en reduksjon før lagkamerat Matt Dumba greier å utligne stillingen til 3-3 et lite minutt før perioden er slutt.

Ett skudd

Siste periode ble preget av mange forsøk, men få mål fra begge lag. Ryan Hartman satte Wild i ledelse 4-3 etter fem minutter og dette resultatet ble stående ved kampslutt.

Zuccarello var på isen i 18,34 minutter i løpet av kampen. Han hadde ett skudd på mål og en blokkering, men fikk ikke pucken bak Coyotes målmann.

Klatrer på tabellen

Arizona Coyotes hadde absolutt flest skudd mål av de to lagene, men Wilds målmann Devon Dubnyk greide å holde pucken utenfor nettet. Mens Wild hadde totalt 24 skudd på mål ble Coyotes notert med hele 35, og Dubnyk greide å stanse 31 av dem.

Wild hoppet fire plasser opp fra bunnen på tabellen etter seieren lørdag. Med seks seiere på 17 kamper ligger laget som 27 av 31 lag i NHL denne sesongen.

(©NTB)