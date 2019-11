RBK-supportere forlot Lerkendal i protest etter pågripelse

sport

Da de siste 45 minuttene ble sparket i gang i Trondheim var det merkbart færre RBK-fans på tribuneområdet der klubbens trofaste supportere i Kjernen alltid har tilhold.

Etter kampen kom forklaringen.

– Kjernen markerte i andre omgang av kampen i dag på grunn av en aksjon med sivilt politi tidlig i kampen og i pausen, da mistenkte for ulovlig pyro ble pågrepet og lagt i jern, sier leder i Kjernen Espen Viken til Adresseavisen.

– Når sivilpoliti begynner å invadere tribunen, legger folk i jern og tar folk som holder på med ulovlig pyro på den måten... Jeg tenker det er politiets jobb å hindre ulovligheter, men jeg synes ikke dette var riktig håndtert, sier han videre til VG.

Til legevakten

Viken opplyser videre at flere sivilkledde polititjenestemenn skal ha dukket opp på tribunen.

Operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Svein Åkervik, sier én person er pågrepet.

– Vedkommende ble pågrepet på grunn av aggressiv opptreden overfor noen av de sivile vaktene. Det ble også brukt pyrolys inne på tribunen, sier han til Adresseavisen.

En av vaktene på Lerkendal skal ha blitt kjørt til legevakten for sjekk etter å ha fått noe i øyet som følge av fansens bruk av pyroteknikk.

RBK ikke overrasket

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug er ikke overrasket over at det ble aksjonert fra politiets side.

– Det eneste vi visste var at vi visste i forkant av kampen at det ville være ekstra fokus på bluss fra politiet. Det har vi hatt møter om, og det var begge klubbene informert om, så må jeg som sagt få oversikt over situasjonen, sier hun til VG.

Debatten rundt bruk av bluss og fyrverkeri på norske fotballtribuner har rast den siste tiden. Søndag ble det også brukt bluss i eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Stabæk på Åråsen.

