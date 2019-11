Solbakkens FCK knust av Midtjylland i toppkampen

sport

Jylland-klubben var stort sett best i hele kampen, og med to mål av Sory Kaba økte de forspranget på tabellen ytterligere. Etter søndagens toppoppgjør i den danske superligaen ligger FCK hele sju poeng bak sin argeste konkurrent i gullkampen.

Første omgang bar preg av tøffe dueller, og etter 28 minutter gikk Midtjylland foran da angrepsspiller Kaba hamret inn 1–0.

Deretter hadde hjemmelaget flere store sjanser til å øke ledelsen, men klarte ikke å få uttelling. Den kom imidlertid da brasilianske Evander satte inn 2–0 tre minutter før pause.

Etter hvilen headet Kaba inn sin andre for kampen, noe som for alvor fikk FCK til å våkne. Kort tid etterpå reduserte Dame N`Doye til 1-3, men det hjalp fint lite for Solbakkens menn.

Hjemmelaget, som virket en smule rystet etter reduseringen, var likevel ikke ferdig med å score. Etter et hjørnespark headet nemlig forsvarsspiller Erik Sviatchenko inn 4-1-scoringen og sikret serielederen seieren.

(©NTB)