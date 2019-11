Ingen Ødegaard på Sociedads mandagsøkt

sport

Sportsavisen Marca meldte mandag at nordmannen var blant flere fraværende spillere på Real Sociedads åpne økt mandag. Noen er skadd. Andre skal på landslagsoppdrag.

Ødegaard har meldt forfall til landskampene mot Færøyene og Malta. De går fredag og mandag neste uke. Norge er så godt som uten sjanse til å sikre EM-plass i kvalifiseringen.

En ny sjanse kommer i UEFAs nasjonsliga i mars. Der er Norge klar for semifinale. Den går høyst trolig mot Serbia.

Ødegaard ble taklet tøft og fikk en smell i en ankel for vel to uker siden. Det skjedde i en bortekamp mot Celta Vigo. For Ødegard dreier det seg nå om å komme i slag til oppgjøret mot Real Madrid 23. november.

Det vil i så fall bli hans tredje obligatoriske kamp på Bernabeu-stadion. Han har et kort innhopp i La Liga og en full cupkamp for Real Madrid der.

Ødegaard er leid ut for to sesonger til Sociedad, men mye tyder på at han hentes «hjem» hjem til Real Madrid til sommeren. Kontrakten hans med hovedstadsklubben løper til sommeren 2023.

Real Sociedad spiller treningskamp mot ligakollega Osasuna torsdag. Det er svært lite sannsynlig at Ødegaard kommer på banen da.

