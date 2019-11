Trenerveteran gir seg i Cardiff

sport

Den walisiske klubben opplyser mandag at Warnock fratrer etter at han og klubbledelsen i fellesskap har kommet fram til at det er det beste.

Cardiff har slitt i sesonginnledningen og ligger på 14.-plass i mesterskapsserien.

– I dag forlater jeg mitt elskede Cardiff etter over tre år som har vært noen av de beste i min fotballkarriere, sier 70 år gamle Warnock.

Han hadde uansett bestemt seg for å forlate managerjobben etter inneværende sesong.

Warnock ble ansatt i oktober 2016. Da lå Cardiff nest sist i mesterskapsserien. Etter å reddet plassen på nest øverste nivå i engelske fotball den sesongen, ledet han klubben til opprykk til Premier League i 2018.

Forrige sesong ble det imidlertid umiddelbart nedrykk.

Warnock har ledet en lang rekke klubber, blant dem Leeds og Crystal Palace, tidligere i karrieren.

(©NTB)