Formel 1 tar miljøgrep

Den ambisiøse planen har som mål å fjerne karbonavtrykket, ikke bare i selve konkurransene, men også når det gjelder transport av lag, biler og utstyr verden over, opplyser Formel 1-arrangørene, skriver DPA.

Arbeidet med å redusere klimaavtrykket starter umiddelbart, men allerede i 2025 vil arrangørene fjerne bruken av engangsplastikk ved sine arrangementer. Alt avfall skal også gå til gjenbruk eller blir kompostert.

– Når vi lanserer den første bærekraftsstrategien noensinne for Formel 1, må alle deler av organisasjonen ta sin del for at vi skal takle dette globale problemet, sier Formel 1-sjef Chase Carey.

– Ved å utnytte det enorme talentet, lidenskapen og drivkraften for innovasjon som alle medlemmer av Formel 1-sporten har, håper vi at kan få en positiv innvirkning på miljøet og lokalsamfunnene vi opererer i.

Carey sier at de moderne hybridmotorene er de mest effektive i verden, og at de leverer mer kraft og bruker mindre drivstoff – og dermed også mindre CO2 – enn noen annen bil.

Men Formel E-serien, som kun bruker elektriske biler, har gitt Formel 1 konkurranse, ettersom flere produsenter har flyttet sine investeringer dit.

