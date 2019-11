Sørloth fra sykehus til landslagssamling

sport

– Jeg skulle stusse en ball, og så var det en midtstopper som kom altfor sent inn i situasjonen og kjørte hodet sitt inn i bakhodet mitt. Jeg ble litt groggy og litt kvalm, og da bestemte de seg for å sjekke hodet med en MR etterpå, sier Trabzonspor-spissen til NTB.

– Det ble litt overdramatisert, spør du meg. Etter MR-undersøkelsen var jeg ganske klar på at jeg skulle på samling, og vi var ikke uenige om det.

Mens noen spillere fikk stå over tirsdagens trening, var Sørloth i aksjon for fullt på Ullevaal.

– Jeg var «til stede» hele tiden, og det er det viktigste. Hvis man er borte, om enn bare noen sekunder, så kan det være farlig. Jeg har fått noen smeller, men jeg har aldri blitt kvalm før, og det var grunnen til at det ble tatt så alvorlig.

For Sørloth har leieoppholdet i Tyrkia vært en suksess så langt. Han har seks mål og tre målgivende pasninger på elleve seriekamper og har også fått godt med spilletid i europaligaen. For landslaget har han de to siste årene måttet nøye seg med innhopp av ulik varighet, men det var hans utligning på overtid som ga 1-1 i Romania sist og sørget for at Norge er ubeseiret i sju kvalifiseringskamper på rad.

Ergerlig

– Vi har veldig god moral i laget og gir aldri opp, men det er blitt litt for mange uavgjorte. Vi er nødt til å bli bedre til å avgjøre kampene. Hvis vi hadde hatt marginene på vår side og vært litt bedre i noen av uavgjortkampene så ville tabellen sett helt annerledes ut, sier han.

– Spesielt ergerlig var det at vi mistet 2-0-ledelse og kastet bort fire poeng i hjemmekampene mot Sverige og Romania, men nå er det bare å legge bort det og konsentrere oss om å ta seks poeng i de to siste kampene.

Selv det vil ikke berge EM-plassen om Norge ikke også får hjelp i form av en svært usannsynlig resultatrekke i andre kamper. Realistisk sett er det nasjonsligaomspillet i mars som er Norges vei til å bryte 20 års sluttspilltørke.

I farens fotspor?

– Det er på tide å gjøre det, og det regner jeg med at alle synes. Vi har en fryktelig spennende stall med mange unge spillere på vei opp og fram som allerede hevder seg på den største scenen, sier han.

23-åringen håper han selv kan få vise seg på den største landslagsscenen, et sluttspill, neste sommer. Hans far Gøran opplevde det i VM-sluttspillet i 1994, året før Alexander ble født.

– Vi har ikke snakket så mye om det, men han har sagt at det var veldig stort. Det er noe eget å representere landet sitt i et sluttspill, og jeg regner med at alle sammen her er veldig sugne på å få til det, sier Sørloth junior.

Også landslagskompis Erling Braut Haaland har en far som spilte sluttspill for Norge. Alf-Inge Håland var i likhet med Gøran Sørloth med i 1994.

