Bjørnebye om situasjonen med Ingebrigtsen-rettssaken: – Det var en tung opplevelse

– Fem år i en så intens jobb som dette er nok. Det kan være greit med litt utluftning. Jeg er ikke på noen måte tuppet ut av Brakka. Jeg er tilbake på mandag, jeg er tilbake på neste kamp, sa Bjørnebye på en pressekonferanse torsdag.

På pressekonferansen fikk også Bjørnebye spørsmål om hvilke situasjoner som har vært ubehagelige i løpet av hans fem sesonger i Rosenborg.

– Jeg syntes stemningen og tanken på det som skjedde med rettssaken til Kåre (Ingebrigtsen) var ubehagelig. Det syntes jeg. Jeg syntes det var fælt at vi havnet i en sånn situasjon. Det ble som det ble, men det var en tung opplevelse, liksom, sa han og fortsatte:

– Du jobber i et veldig sterkt kollegium, også ender det med en konflikt som ender i retten, på bakgrunn av en fotballklubb. Det kjente jeg var litt tungt. Men så må man bare jobbe med å få et nytt fokus etter det, sa Bjørnebye, med referanse til da Ingebrigtsen og Erik Hoftun måtte gå som trenere i 2018.

Sportslig suksess

Totalt sett har Rosenborg hatt betydelig sportslig suksess i Bjørnebyes periode som sportslig leder. Klubben har vunnet fire seriegull og tre cuptitler de siste fem sesongene. I tillegg har RBK kvalifisert seg for fire av fem mulige gruppespill i europaligaen.

– Prosessen har vært helt konfliktfri, det har vært helt udramatisk, sier Bjørnebye, som ber om å bli trodd på at han ikke slutter som et resultat av klubbens svake resultater det siste året.

RBK opplyser at klubben har bedt om at Bjørnebye fortsetter som representant for Rosenborg i den europeiske klubbforeningen ECA. Det har han stilt seg positiv til.

Bjørnebyes oppgaver vil bli ivaretatt av interne ressurser inntil Rosenborg har fått på plass en permanent sportslig leder.

– Nå får vi sette oss ned og se hvordan vi løser oppgavene internt. Men så starter vi jobben med å finne en etterfølger parallelt, sa daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug.

– Helt greit

Rosenborgs supportergruppe, Kjernen, ønsker å takke Bjørnebye for innsatsen, men synes det er helt greit at de nå går hver sin vei.

– Vi setter pris på Stig Inge som Rosenborger, og vi ønsker å takke han for innsatsen. Men samtidig har vi noen tanker om at det er på tide at veiene skilles. Og det betyr at det ikke er utelukkende med sorg at Rosenborg og Stig Inge er enige om å avslutte samarbeidet, sier Kjernens talsperson Espen Viken til NTB.

Han sier Kjernen ikke vil bidra til å spekulere på hvordan dette nå skal løses, eller hvem som burde overta.

– Det er det Rosenborg som har kompetansen og forutsetningene for å planlegge. Vi supportere tenker med følelsene, så vi er ikke de rette til å komme med seriøse innspill på den biten.

– Vi har meninger, men vi kommer nok tilbake med dem, men nå skal Rosenborg få litt arbeidsro, sier Viken.

