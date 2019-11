Kraftig regnvær skapte trøbbel for golfkometen Hovland, utsatt i Mexico

sport

Turneringen i Playa del Carmen skulle ha startet kl. 13 norsk tid, men ble etter flere utsettelser endelig utsatt til fredag kl. 20 torsdag kveld. Arrangøren har fortsatt ambisjoner om å få gjennomført 72 hull og er beredt til å ta også mandagen i bruk.

PGA-turneringen er årets nest siste.

Det har kommet nesten 25 centimeter med regn i området siden mandag, og det har ført til at banen har hatt vanskeligheter med å ta unna for regnet slik at det har oppstått tendenser til overvann.

Det er meldt om ytterligere storkast ut over torsdagens.Værmeldingene for fredag er heller ikke de beste.

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura skulle begge ha gått ut kl. 18.50 norsk tid, men slik ble det ikke. Nordmennene fikk seg uventet fridag.

