Fossum starter for Norge, Haaland og King sammen på topp

sport

Fossum starter på høyre kant på Ullevaal fredag kveld. AaB-spilleren har ikke vært på banen for Norge siden siste nasjonsligakamp mot Kypros i november i fjor, og han er i troppen for første gang siden mars.

Trolig ville Mohamed Elyounoussi fått kantrollen om han ikke hadde måttet reise hjem torsdag med en skade i foten. Laget i Norges siste hjemmekamp i kvalifiseringen blir ellers slik Lars Lagerbäck viste fram på trening allerede tirsdag.

Haaland og King utgjør spisspar i 4-4-2-formasjonen. De spilte sammen for første gang i hjemmekampen mot Malta i september.

Martin Ødegaard, som har startet alle de åtte tidligere kampene i kvalifiseringen, og landslagskaptein Stefan Johansen er blant de fem som har meldt skadeforfall. De to har lagt beslag på den høyre kantrollen i alle årets tidligere kamper.

For Færøyene starter alle de fire spillerne i troppen med norsk klubbadresse. Gilli Rólantsson (Brann) er tilbake i laget etter å ha stått over 1-0-seieren over Malta sist på grunn av gule kort. Rógvi Baldvinsson (Bryne) ble matchvinner i den kampen. Også Odmar Færø (HamKam) og Ari Jónsson (Sandnes Ulf) starter på Ullevaal.

Norge må vinne for å holde liv i sin teoretiske sjanse til å bli gruppetoer, men det håpet vil slukkes om det ikke blir uavgjort mellom Romania og Sverige senere fredag kveld.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui (kaptein), 4 Tore Reginiussen, 3 Kristoffer Ajer, 2 Haitam Aleesami – 8 Iver Fossum, 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 18 Ole Selnæs – 23 Erling Braut Haaland, 7 Joshua King.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 22 Sten Grytebust – 5 Even Hovland, 6 Sigurd Rosted, 9 Alexander Sørloth, 10 Tarik Elyounoussi, 13 Fredrik Ulvestad, 16 Jonas Svensson, 17 Birger Meling, 20 Mats Møller Dæhli, 21 Morten Thorsby.

Færøyene (5-4-1):

1 Gunnar Nielsen – 9 Gilli Rólantsson, 5 Odmar Færø, 4 Atli Gregersen (kaptein), 6 Heini Vatnsdal, 19 Ari Jonsson – 10 Sølvi Vatnhamar, 8 Brandur Hendriksson, 13 Rógvi Baldvinsson, 20 Jóannes Bjartalid – 14 Jóan Edmundsson.

Reserver: 12 Teitur Gestsson, 23 Kristian Joensen – 2 Magnus Egilsson, 3 Viljormur Davidsen, 7 Kaj Bartalsstovu, 11 Klæmint Olsen, 15 Andreas Eriksen, 16 Jóannes Danielsen, 17 Arni Frederiksberg, 18 Patrik Johannesen.

(©NTB)